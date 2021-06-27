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ПМЭФ-2021

Путин поручил освободить некоторые МСП от представления налоговой декларации

Доклад по этой теме президент ожидает до 30 декабря

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить принятие поправок в законодательство, которые освободят малые и средние предприятия (МСП), применяющие упрощенную систему налогообложения и использующие контрольно-кассовую технику, от обязанности представлять налоговую декларацию. Об этом говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации [необходимо] обеспечить доработку и принятие в первоочередном порядке проекта федерального закона "О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса Российской Федерации" (проект № 875583-7), предусматривающего освобождение налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения и использующих контрольно-кассовую технику, от обязанности представлять налоговую декларацию", - говорится в перечне.

Ответственными за выполнение поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Доклад по данной теме президент поручил представить до 30 декабря 2021 года.

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Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияМалый и средний бизнесПМЭФ-2021
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