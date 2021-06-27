В Калининградской области в сельхозоборот введут около 800 га земли

ТАСС, 27 июня. Порядка 800 га земли для сельскохозяйственных нужд дополнительно появятся в Славском округе Калининградской области после мелиорации, сообщил в воскресенье в своем Instagram губернатор региона Антон Алиханов. Ведущиеся работы позволят не только осушить новые земли сельхозназначения, но и поддерживать в нормативном состоянии территорию одного из самых крупных осушенных участков (польдеров) в регионе.

В Калининградской области около 70% всех региональных польдеров включает Славский район.

"Результатом мероприятий [мелиорации] станут примерно 800 га которые мы дополнительно введем в сельхозоборот в Славском округе", - написал Алиханов, не уточнив сроков введения.

По информации правительства Калининградской области, уже проведена работа по очистке нескольких каналов общей протяженностью более 13 км. Аналогичная работа ведется еще на трех каналах протяженностью свыше 12 км, один из которых чистился семь лет назад.

По данным Министерства сельского хозяйства региона, за пять месяцев 2021 года улучшено мелиоративное состояние более 5 тыс. га сельхозземель. Всего в 2021 году на восстановление мелиоративной сети и проведение противопаводковых мероприятий из средств регионального и федерального бюджетов предусмотрено 592 млн рублей.

Калининградская область находится в зоне избыточного увлажнения, на долю региона приходится 23% всех осушаемых и 70% польдерных земель России. Система мелиорации была устроена еще до 1945 года, и в реконструкции и ремонте нуждается большая часть всех объектов. Сообщалось, что на период 2019-2025 годов федеральный центр направит на развитие мелиорации в регионе более 4 млрд рублей.