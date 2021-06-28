Минфин предлагает разрешить странам ЕАЭС устанавливать минимальные цены на весь алкоголь

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минфин России подготовил проект протокола о внесении изменении в договор о Евразийском экономическом союзе, чтобы разрешить странам ЕАЭС устанавливать минимальные цены на алкоголь любой крепости. Об этом говорится в официальном ответе министерства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

"По вопросу внесения изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе сообщаем, что подготовленный Минфином России проект протокола о внесении изменений в Договор предусматривает возможность распространения государственного ценового регулирования в части минимальных цен на все виды этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - говорится в документе, подписанном замглавы Минфина Алексеем Сазановым.

В ведомстве уточняют, что в настоящее время в соответствии с алгоритмом подготовки поправок в договор ЕАЭС на экспертном уровне работу ведут Евразийская экономическая комиссия и государства-члены Евразийского экономического союза. "На очередном совещании в Евразийской экономической комиссии ФАС России высказана позиция о необходимости проведения оценки ситуации с конкуренцией на пивоваренном рынке, по результатам которой возможно дальнейшее обсуждение положений проекта протокола", - подчеркивается в ответе Минфина.

Как пояснил ТАСС президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев, установление минимальной розничной цены на алкоголь гарантирует, что в обороте не будет присутствовать в большом количестве нелегальная продукция. По его словам, один член Евразийского экономического союза в соответствии с договором ЕАЭС не может самостоятельно установить минимальную розничную цену на алкоголь любой крепости в своей стране, поэтому и нужны изменения в договор. "Большую часть себестоимости алкогольной продукции составляет акциз. Минимальная розничная цена не дает возможности тем, кто не уплатил акциз, продавать большой объем продукции по более низкой цене", - подчеркнул Косарев.

В настоящее время страны-члены ЕАЭС могут самостоятельно регулировать цены только на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%.