В Новосибирской области увеличат среднемесячную номинальную зарплату в 2021 году на 7%

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Среднемесячная номинальная заработная плата в Новосибирской области в 2021 году увеличится на 7% по сравнению с предыдущим годом - с 41,1 до почти 44 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

"Ожидаемый размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций Новосибирской области в 2021 году составит, по оценке, 43998,4 рубля, что превысит уровень 2020 года на 7%", - отметил министр.

Он добавил, что в январе-декабре 2020 года размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Новосибирской области составлял 41,1 тыс. рублей. При этом при расчете уровня заработной платы в 2021 году власти учитывали принимаемые меры по преодолению коронавирусной инфекции. Согласно публичному прогнозу социально-экономического развития региона , фонд заработной платы в 2021 году ориентировочно увеличится по сравнению с предыдущим годом на 38,9 млрд рублей до 487,6 млрд рублей.

Также, согласно прогнозу, среднесписочная численность работников увеличится до 923,6 тыс. человек, что на 20,1 тыс. больше, чем годом ранее. Среднегодовой индекс потребительских цен в 2021 году по отношению к предыдущему году составит 104,5%. В 2020 году показатель был равен 103,4%.

При этом, как ранее сообщала начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, министерство по итогам 2021 года, согласно заявкам предприятий региона, ожидает сокращения около 3,5 тыс. человек, что на 30% меньше, чем в 2020 году. Самые крупные сокращения ожидаются на крупнейшем в Сибири машиностроительном заводе "Сибсельмаш" и одном из крупнейших в РФ производителей станков "Тяжстанкогидропресс".