Минфин предложил исключить из техрегламента стран ЕАЭС понятие "пиво специальное"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предлагает исключить из вступающего в силу 1 января 2022 года технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности алкогольной продукции" понятие "пиво специальное", под которым понимается пиво с наличием в составе плодово-ягодного сырья и вкусоароматических добавок. Об этом говорится в официальном ответе министерства на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

"Из технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" предлагается исключить термин "пиво специальное" в целях исключения риска введения потребителей в заблуждение относительно состава и качества продукции. Предлагаемые изменения в части пивоваренной продукции соответствуют действующим положениям национального законодательства РФ и не вводят новых дополнительных ограничений для субъектов предпринимательства", - говорится в документе, подписанном замглавы Минфина Алексеем Сазановым.

Как уточняется в документе, Минфин России направил проект изменений в Минэкономразвития России для внесения на рассмотрение Евразийской экономической комиссии. Согласно техрегламенту, содержание пива в пиве специальном должно быть не менее 80%. В случае реализации инициативы Минфина РФ в техрегламенте останутся три категории пивоваренной продукции: "пиво", "пиво пшеничное" и "пивные напитки".

Как отметил в своем запросе Минфину сенатор Кутепов, положения технического регламента в конечной редакции не должны быть направлены на оказание мер поддержки производителям пива и пивных напитков, заинтересованных в снижении производственных затрат за счет замены солода на несоложеное сырье, а также производителям промышленных ферментных препаратов и мальтозной патоки. Профессиональное сообщество указывает на то, что вступление в силу данного регламента в существующей редакции позволит манипулировать понятием "пиво", что позволит отступать от соблюдения технологии классического пивоварения, подчеркнул Кутепов.

Ранее Минфин РФ подготовил доработанный проект решения о внесении изменений в технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) "О безопасности алкогольной продукции", подразумевающий более жесткие требования к содержанию солода при производстве пива. В соответствии с проектом при производстве пива допускается замена используемого солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого солода.