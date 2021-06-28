"Известия": Москва и Курская область стали лидерами по экономической устойчивости регионов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Москва, Курская и Пензенская области стали лидерами по экономической устойчивости среди всех субъектов России. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), проведенное на основе данных Росстата.

По информации издания, Москва проявила наибольшую экономическую устойчивость по итогам первого квартала 2021 года, на втором месте оказалась Курская область, а на третьем - Пензенская. В десятку рейтинга вошли Владимирская область, Севастополь, Челябинская, Тюменская, Калининградская области, Дагестан, а также Республика Алтай и Северная Осетия, поделившие десятое место.

Глава ФоРГО Константин Костин пояснил "Известиям", что при составлении рейтинга учитывались следующие показатели: низкий госдолг по отношению к доходам бюджета, положительная динамика реального сектора экономики, а также эффективная политика по восстановлению социально-экономической ситуации в связи распространением коронавируса.

Всего в исследование вошло 35 наиболее экономически устойчивых, по мнению фонда, субъектов России, которые были распределены по 30 строчкам рейтинга, при этом некоторые места разделили два региона.