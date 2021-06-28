СМИ: китайская ГЭС Байхэтань начала вырабатывать электроэнергию

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Первые энергоблоки второй крупнейшей в мире гидроэлектростанции Байхэтань, расположенной на реке Цзиньша (приток Янцзы на стыке юго-западных провинций Сычуань и Юньнань), введены в эксплуатацию в понедельник. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"28 июня в 09:36 по местному времени (04:36 мск) <…> первые блоки гидроэлектростанции Байхэтань на реке Цзиньша официально введены в эксплуатацию для выработки электроэнергии", - сообщает телеканал.

Как отмечается, полностью ГЭС будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Китай приступил к строительству гидроэлектростанции Байхэтань в 2017 году. В мае этого года было объявлено о его завершении. Согласно проекту, общая установленная мощность ГЭС составит 16 ГВт. Среднегодовая выработка ГЭС составит 62,4 млрд кВт/ч.

Крупнейшей в мире ГЭС является китайская электростанция "Три ущелья" ("Санься"), расположенная на реке Янцзы (провинция Хубэй, Центральный Китай). Ее установленная мощность составляет 22,5 ГВт.