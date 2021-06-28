Суд продлил процедуру банкротства в отношении застройщика крупного долгостроя Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области продлил на полгода конкурсное производство в отношении компании "Доступное жилье", являющейся застройщиком проблемного микрорайона "Новомарусино" в Новосибирске, дольщики которого неоднократно выходили на митинги. Рассмотрение отчета управляющего назначено на 24 декабря, следует из информации на сайте суда.

"Продлить срок конкурсного производства по делу о банкротстве должника - Акционерное общество "Доступное жилье" на шесть месяцев до 24 декабря 2021 года", - говорится в определении суда.

Как следует из документа, с ходатайством о продлении срока производства выступил конкурсный управляющий, который отметил, что выполнены не все мероприятия, направленные на завершение процедуры банкротства. В частности, не рассмотрены заявления о признании сделок недействительными, заявление о взыскании убытков с контролирующего должника лица, не завершены расчеты с кредиторами.

В июле 2020 года в отношении застройщика была введена процедура наблюдения по заявлению АО "Проектно-строительная корпорация "Развитие". Согласно документам суда, между компаниями был заключен договор, по которому "ПСК "Развитие" должна была выполнить работы по устройству вертикальной планировки, а компания "Доступное жилье" - принять и оплатить работы. Однако обязанность должника в полном объеме выполнена не была. Суд включил требование "Развития" в размере 6,8 млн рублей в реестр требований кредиторов. В декабре 2020 года в отношении застройщика было открыто конкурсное производство.

В декабре 2020 года обманутые дольщики микрорайона "Новомарусино", где дома должны были сдать в 2016 году, объявили голодовку рядом с недостроенными домами, чтобы привлечь внимание к проблеме. Ранее дольщики неоднократно выходили на митинги. Всего в жилом комплексе "Новомарусино" приобрели квартиры около 800 дольщиков. Более 100 квартир мэрия города выкупила для расселения ветхого и аварийного жилья.