Новосибирские власти обратятся в Минздрав для увеличения поставок вакцины от коронавируса

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Новосибирские власти направят письмо в Минздрав РФ с просьбой увеличить поставки вакцины от СОVID-19, нехватка первого компонента которой была зафиксирована в регионе в конце прошлой недели. Об этом на оперативном совещании облправительства сообщил глава областного Минздрава Константин Хальзов.

В социальных сетях появились фото длинных очередей на вакцинацию в Новосибирске, местные СМИ писали об отсутствии в больницах ампул с первым компонентом. В ночь на 26 июня регион получил еще 45 тыс. доз.

По оценке губернатора региона Андрея Травникова, при текущих темпах вакцинации полученных доз хватит в лучшем случае до конца текущей недели. "Поэтому продолжаем работу. Любые формы - письма, телефонные переговоры и обострение вопроса на федеральном оперативном штабе. Нам нужна вакцина", - пояснил он.

"По электронной системе у нас ожидается поставка порядка 55 тыс. доз - это как раз опять же неделя, 10 дней. Я подготовлю письмо с вашей подписью об увеличении [количества доз] вакцины", - сказал глава областного Минздрава Константин Хальзов, обращаясь к губернатору.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов отметил рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 29% по итогам прошедшей недели. "Мы пятую неделю идем с приростом. То, что хочу отметить - темпы прироста несколько замедлились, это свидетельство того, что мы активно работаем с населением и предприятиями по мерам профилактики", - добавил он.

В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. В прошлый понедельник губернатор Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Также вместимость залов кинотеатров и объектов спорта с 1 июля в Новосибирской области была ограничена до 50% от количества мест. 11 июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на утро 28 июня в регионе зарегистрировано более 46 тыс. случаев коронавируса.