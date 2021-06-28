Титов предложил Путину продлить мораторий на проверки МСП до конца 2022 года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил обращение лидеру государства Владимиру Путину, в котором предложил продлить мораторий на проверки малых и средних предприятий (МСП) до конца 2022 года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Мораторий на плановые проверки МСП введен в качестве одной из мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса в 2020 году. Запрет, который действует до 31 декабря 2021 года, не касается внеплановых проверок, которые проводятся по причине возможного нанесения вреда здоровью, угрозы жизни, возникновения ЧП.

"Бизнес-омбудсмен предложил президенту РФ продлить для малых и средних предприятий мораторий на ряд контрольно-надзорных мероприятий (прежде всего выездных проверок, инспекционных визитов и рейдовых осмотров) до конца 2022 года. Принцип прежний: плановые проверки не проводятся, внеплановые - только в случае угроз жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ограничения для профилактических мероприятий предложено не устанавливать", - сказали в пресс-службе.

Титов в своем обращении указал, что 1 июля 2021 года вступает в силу новый закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ, который устанавливает новые принципы контроля и новые виды контрольных мероприятий, например инспекционный визит. Между тем, по мнению бизнес-омбудсмена, правоприменительная практика по нормам нового закона "еще как минимум год не будет сформирована". Он отметил, что "новые положения, определяющие возможные виды контрольных мероприятий и критерии отнесения объектов к категориям риска, только разрабатываются".

Проблемы контроля и надзора

По данным пресс-службы, в своем ежегодном докладе, который Титов представит президенту РФ в ближайшее время, отмечаются сохраняющиеся проблемы в отношениях бизнеса с контрольно-надзорными органами.