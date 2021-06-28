Титов предложил Путину продлить мораторий на проверки МСП до конца 2022 года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил обращение лидеру государства Владимиру Путину, в котором предложил продлить мораторий на проверки малых и средних предприятий (МСП) до конца 2022 года. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.
Мораторий на плановые проверки МСП введен в качестве одной из мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса в 2020 году. Запрет, который действует до 31 декабря 2021 года, не касается внеплановых проверок, которые проводятся по причине возможного нанесения вреда здоровью, угрозы жизни, возникновения ЧП.
"Бизнес-омбудсмен предложил президенту РФ продлить для малых и средних предприятий мораторий на ряд контрольно-надзорных мероприятий (прежде всего выездных проверок, инспекционных визитов и рейдовых осмотров) до конца 2022 года. Принцип прежний: плановые проверки не проводятся, внеплановые - только в случае угроз жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ограничения для профилактических мероприятий предложено не устанавливать", - сказали в пресс-службе.
Титов в своем обращении указал, что 1 июля 2021 года вступает в силу новый закон о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ, который устанавливает новые принципы контроля и новые виды контрольных мероприятий, например инспекционный визит. Между тем, по мнению бизнес-омбудсмена, правоприменительная практика по нормам нового закона "еще как минимум год не будет сформирована". Он отметил, что "новые положения, определяющие возможные виды контрольных мероприятий и критерии отнесения объектов к категориям риска, только разрабатываются".
Проблемы контроля и надзора
По данным пресс-службы, в своем ежегодном докладе, который Титов представит президенту РФ в ближайшее время, отмечаются сохраняющиеся проблемы в отношениях бизнеса с контрольно-надзорными органами.
"Суммы штрафов несоразмерны нарушениям. Количество "предпринимательских" статей в КоАП об административных правонарушениях столь велико, что предприниматель не может контролировать все виды нарушений. Предприниматель не понимает, что от него требуют, часто узнает о требовании в момент получения штрафа. Требования не аккумулированы по отраслям, нет единого источника знаний о требованиях. Документы о требованиях не переведены на язык бизнеса. KPI надзорных ведомств не направлены на предотвращение инцидентов и безопасную среду", - указал в материалах доклада Титов.
Для решения проблем уполномоченный предложил ввести новые принципы государственного контроля. В частности, предусмотреть вынесение предупреждения в качестве "безальтернативной санкции за впервые выявленное в ходе проверки субъектов МСП нарушение в случае, если оно не привело к причинению вреда жизни и здоровью людей", "распространить предупреждения на нарушения в налоговой сфере, если действия не умышленны и допущены впервые".
Помимо этого, он рекомендовал разрешить накладывать штраф, только если административное производство открыто в ходе контрольно-надзорного мероприятия, проводимого по согласованию с прокуратурой, а также исключить одновременное административное наказание организации и ее должностного лица.
"Наконец, предложено внедрить при поддержке государства систему финансового страхования субъектов предпринимательства от неправомерных действий (бездействия) контрольно-надзорных органов. Речь идет о добровольном страховании бизнеса при одновременном софинансировании взносов со стороны государства. В случае судебного подтверждения факта нарушения со стороны контрольного органа страховая компания должна будет выплатить предприятию компенсацию, а затем взыскивать понесенный ущерб с госоргана и его должностных лиц", - отметили в пресс-службе.