В Москве начали испытывать созданное в технопарке "Модуль" ПО для диагностики пневмонии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Испытания программного обеспечения (ПО) для диагностики вирусной пневмонии, созданного в технопарке "Модуль", начались в Национальном медико-хирургическом центре им. Н. И. Пирогова. Об этом в понедельник сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

"Испытания проводят в Национальном медико-хирургическом центре имени Н. И. Пирогова в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений. Созданное в технопарке "Модуль" программное обеспечение способно самостоятельно распознавать по рентгеновским снимкам патологии легких, в том числе вызванные коронавирусной инфекцией. Для сегментации изображений программа использует нейронную сеть с архитектурой U-Net", - говорится в сообщении.

Нейросети обучали по базам данных Федерального медицинского биофизического центра имени А. И. Бурназяна. Если тестирование окажется успешным, новое программное обеспечение, возможно, будут использовать и в других медучреждениях столицы. Разработчик планирует расширить функционал этого продукта. Например, систему смогут применять также и в других сферах медицины: она станет обрабатывать результаты магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и маммографии. Продукт поможет выявлять рак мозга и молочных желез, болезнь Альцгеймера и другие заболевания.

Оператор программы - Агентство инноваций Москвы, она была запущена в 2019 году. Благодаря проекту стартапы и уже состоявшиеся компании получили возможность испытать свою продукцию на городских или коммерческих площадках.

"В программе пилотного тестирования участвуют более 130 государственных и коммерческих площадок из 18 отраслей, включая медицину и реабилитацию пациентов. С 2019 года завершено уже 79 пилотных тестирований, еще 33 находится в стадии реализации. Программа позволяет опробовать инновационные технологии в действии, понять их эффективность и подготовиться к использованию в повседневной жизни", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.