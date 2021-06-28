ЕМС планирует провести IPO на Московской бирже

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. EMC, владеющая сетью клиник "Европейский медицинский центр", намерена провести IPO на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

"United Medical Group CY PLC (ЕМС), ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России, работающий под брендом "Европейский медицинский центр", сегодня объявляет о намерении провести первичное публичное предложение глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на обыкновенные акции компании, с листингом на Московской бирже", - отмечается в сообщении.

В компании сообщили о том, что предложение является первичным публичным предложением глобальных депозитарных расписок (ГДР) некоторыми существующими акционерами United Medical Group CY PLC. Каждая ГДР удостоверяет право на одну обыкновенную акцию компании. Ожидается, что ГДР будут предложены INS Holdings Limited (бенефициарный владелец - Игорь Шилов), в настоящее время владеющей долей в размере около 71,2% в акционерном капитале компании, Hiolot Holdings Limited (бенефициарный владелец - Егор Кульков), в настоящее время владеющей долей в размере около 20,8% в акционерном капитале компании; Greenleas International Holdings LTD (бенефициарный владелец - Роман Абрамович) с долей в размере 6,9%; потенциально некоторыми другими текущими акционерами компании. Также ожидается, что Шилов сохранит значительную долю в компании по итогам предложения через инвестиционную структуру INS Holdings Limited.

Компания подала заявку на допуск ГДР к торгам на Московской бирже в раздел "Первого уровня" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. EMC не будет продавать ГДР и не получит средства, привлеченные в рамках предложения. Опцион для поддержки сделок по стабилизации в объеме до 15% от общего количества ГДР, продаваемых в рамках предложения, будет предоставлен в определенный период после его завершения. Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan AG и VTB Capital plc выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в рамках предложения.

О компании

ЕМС является частным провайдером медицинских услуг, который работает на российском рынке более 30 лет. В сеть ЕМС входят семь многопрофильных медицинских центров, родильный дом и реабилитационный центр (общей площадью около 87 тыс. кв. м), а также три гериатрических центра (общей площадью около 14 тыс. кв. м). Компания осуществляет свою деятельность в Москве и Московской области.