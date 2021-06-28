Мишустин утвердил выделение 46,6 млрд рублей на пособия беременным и родителям-одиночкам

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил выделение более 46,6 млрд рублей на новые пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте от восьми до 17 лет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

"Свыше 46,6 млрд рублей будет направлено из резервного фонда правительства на выплату новых пособий беременным женщинам и родителям, которые воспитывают детей в одиночку. Оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Речь идет о средствах на 2021 год. На поддержку более 400 тыс. беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации, направлено свыше 10 млрд рублей. До рождения ребенка они будут получать ежемесячно около 6,3 тыс. рублей - 50% прожиточного минимума по региону. Размер пособия родителям-одиночкам равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем составит около 5,5 тыс. рублей в месяц. Как отметили в кабмине, до конца года такую выплату будут получать родители более чем 1 млн детей, на эти цели направлено свыше 36 млрд рублей.

Данные вопросы рассматривались на заседании правительства 24 июня. Пособия вводятся с 1 июля по поручению президента РФ Владимира Путина.