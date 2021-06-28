Илону Маску — 50 лет. Собрали все его проекты — от Tesla до чипа для мозга

Самые известные компании Маска — Tesla и SpaceX. Но у него много других проектов, менее заметных для тех, кто не увлечен технологиями. Вспомнили его идеи и посмотрели, что с ними сейчас

Первая компания, которую основал Илон Маск, — Zip2. Этот бизнес он открыл в 1995 году вместе со своим братом Кимбеллом, который теперь занимается оборудованием для сити-ферм. Братья Маск делали для новостных изданий программы, которые позволяли выкладывать контент в интернет и предлагать платные сервисы. Спустя четыре года фирму купил производитель компьютеров Compaq за $307 млн (Маск получил $22 млн). На вырученные деньги Маск открыл X.com, который вскоре объединился с конкурентом Confinity, позже был переименован в PayPal, в 2002 году продан компании eBay за $1,5 млрд (из них Маск получил около $180 млн). На вырученные деньги основал несколько стартапов, которые впоследствии сделали его знаменитым. SpaceX: космический стартап Маск считает, что выживание человечества зависит от его способности жить на других планетах. В 2002 году появился космический стартап SpaceX. В 2006 году он запустил первую ракету Falcon 1 — было пять запусков, первые три закончились авариями. В 2010 году перешел на более тяжелый носитель — ракету Falcon 9. А в 2018 году состоялся запуск Falcon Heavy — сверхтяжелой ракеты, самой мощной из ракет-носителей, запущенных в последние 30 лет. Способна вывести на орбиту груз до 64 т. Впрочем, это "ракета на вырост", по словам Маска. Сегодня нет потребности доставлять на орбиту такие большие грузы. Про этот запуск слышали даже те, кто не интересуется ни проектами Маска, ни космосом. Маск превратил его в шоу, за которым наблюдал весь мир. Подробнее про этот запуск мы рассказывали здесь. В мае 2021 года SpaceX в десятый раз запустила и посадила на плавучую платформу одну и ту же первую ступень Falcon 9. Ракета вывела на орбиту партию из 60 собственных интернет-спутников Starlink.

Описание На презентации космического корабля Crew Dragon в Калифорнии, 2014 год © ROBYN BECK/AFP via Getty Images

В прошлом году SpaceX провела первый в истории частный пилотируемый запуск в космос: ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома в штате Флорида. На борту корабля находились два американских астронавта, которых доставили на Международную космическую станцию (МКС). В ноябре на Crew Dragon на МКС прилетели уже четыре человека. Третья пилотируемая миссия SpaceX стартует не раньше осени этого года. До прошлого года в США был девятилетний перерыв в программе пилотируемой космонавтики. С 2011 года астронавты NASA летали на МКС на российских "Союзах". Эти прошлогодние запуски SpaceX в разных журналах про науку и технологии включали в число прорывов года. Starlink: спутниковый интернет

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Еще один проект Маска — создание спутникового интернета Starlink. Он анонсировал его в 2015 году. Изобретатель собирается развернуть на околоземной орбите большое количество малых аппаратов массой до 500 кг. По его задумке, эта сеть придет на замену сотовым вышкам и обеспечит высокоскоростным интернетом (сопосоставимым по скорости с сетью 5G) весь мир. В октябре прошлого года SpaceX начала публично тестировать Starlink. Интернетом от Маска уже на тот момент могли воспользоваться потребители из США и Канады. В России этой возможности нет. Для начала Маск собирается вывести на орбиту больше 11 тыс. спутников. Это в два раза больше, чем всего работающих и уже неработающих аппаратов. Сейчас на орбите работает около 3,9 тыс. спутников, еще 2,8 тыс. относятся к космическому мусору. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink. Сейчас их больше тысячи. Точнее, в марте интернет-портал Spaceflight Now насчитал 1385 аппаратов. Tesla: беспилотные автомобили Попросите друзей назвать пару компаний, которые делают беспилотные автомобили. Скорее всего, они назовут Tesla. При этом Tesla — не классические беспилотники. Эксперты относят их к "очень хорошей системе помощи водителю". Иногда автопилоты делят по категориям автоматизации, где четвертая — это полный беспилот (как Waymo от Google), а первая — как раз система помощи, когда водитель может полностью или частично передавать управление автопилоту, такие системы самостоятельно разрабатывают почти все крупные автопроизводители. В прошлом году ФАС Германии начал судиться с Tesla за использование в рекламе своих автомобилей слова "автопилот", что вводит в заблуждение пользователей и нарушает правила честной конкуренции. Маск признает, что Tesla — не полный беспилот, но планирует сделать ее таковой. На этот счет у экспертов возникают сомнения. Например, Джон Кравчик, глава Waymo, в одном интервью заявил, что не уверен в том, что при таком подходе Маск сможет сделать это. "Ошибочно полагать, что можно шаг за шагом улучшать АДАС, пока в какой-то момент он не превратится в полностью беспилотную систему", — сказал Кравчик. Однозначно то, что пока автопилот Tesla (впрочем, нельзя утверждать, что готовы другие программы) не готов к тому, чтобы полагаться на него во всем. Недавно в США началось расследование 30 аварий с автомобилями стартапа, повлекших за собой десять смертей с 2016 года, когда, предположительно, использовалась передовая система помощи водителю.

Описание За рулем автомобиля Tesla, Амстердам, 2014 год © JERRY LAMPEN/AFP via Getty Images

Кроме того, у Tesla есть фабрика по производству литийионных аккумуляторов, нужных в том числе для электромобилей компании. В прошлом году Tesla впервые с момента основания получила прибыль. Одна из причин успеха — рост объемов продаж электромобилей в Китае и Европе. В этом году компания успела столкнуться с неприятностями. В феврале 2021 года Tesla обьявила, что отзывает 134 тыс. автомобилей Model X и Model S. Причина — неисправность их сенсорных экранов. Решение принято из-за давления Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). Изначально регулятор требовал у компании отозвать 158 тыс. авто. Hyperloop и Loop: тоннели Илона Маска

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В 2013 году Илон Маск заговорил о проекте Hyperloop. Это труба, в которой воздух чрезвычайно разряжен, и там со скоростью до 1200 км/ч могут перемещаться транспортные капсулы с людьми, а также грузы. В концепции Маска капсулы движутся благодаря линейному магнитному ускорению. Вскоре Маск представил концепцию и даже озвучил стоимость пассажирского варианта (вроде метро) и для грузового транспорта: $6 млрд и $10 млрд соответственно для создания полноценной дороги. Создавать самостоятельно проект Маск не планировал, поэтому выложил документацию в публичный доступ, и так Hyperloop стал "опенсорсным" — это значит, что к реализации может подключиться любой желающий. Вскоре начали появляться компании с Hyperloop в названии, обещавшие создать такой тоннель на базе идеи Маска, в их числе, к сожалению, были мошенники и совсем сырые стартапы. Сейчас несколько компаний работает над технологией, предложенной им. В конце прошлого года компания Virgin Hyperloop провела испытания сверхскоростного вакуумного поезда с участием пассажиров. В 2016 году Маск основал The Boring Company (TBC) (первоначально она была дочерней компанией SpaceX. Независимой стала в 2018 году). Эта компания строит тоннели с целью решить проблему "трафика, разрушающего душу" в городах. Один из ее проектов — скоростной автомобильный тоннель Loop под Лас-Вегасом. Точнее, он представляет собой два тоннеля с односторонним движением протяженностью по 1,2 км. В мае 2021 года началось тестирование подземной дороги. Как заявлено, тоннель под Лас-Вегасом предназначен для перевозки 4400 человек в час, но в отчете TechCrunch говорится, что документы компании показывают, что пропускная способность — не более 1200 человек в час. В это время СМИ сообщают, что теперь The Boring Company заинтересовалась прокладкой тоннелей для грузовых перевозок. Neuralink: чипы для мозга В 2016 году Илон Маск создал компанию Neuralink, которая должна сделать устройство для "подключения мозга к компьютеру". В 2019 году он рассказал некоторые детали о разработках, например, что компания создает сверхтонкие нити для считывания информации с мозга. В прошлом году Маск показал результаты первого большого эксперимента — живую свинью Гертруду, которая уже два месяца живет со вживленным в ее голову имплантом. Этот чип Маск сравнил с фитнес-браслетом Fitbit, "который находится у вас в голове", только вместо датчиков, считающих удары сердца и шаги, у него "крошечные провода", способные следить за работой мозга.

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Внешне, как вы можете понять, посмотрев видео, нет признаков, указывающих на то, что у животного есть чип. Во время презентации Гертруда находилась в вольере, где обнюхивала разные предметы, чихала, ела — в это время компьютер фиксировал ее мозговые сигналы и транслировал их в виде графика на большом экране. Кроме того, Маск показал свинью Дороти, которой был установлен, а потом извлечен такой имплант, — в доказательство того, что чип можно установить и без проблем извлечь через какое-то время. В апреле этого года Neuralink показал, как обезьяна играет в видеоигры силой мысли благодаря вживленному в ее мозг чипу. Посмотрите, как это выглядит.

' 'YouTube/Neuralink'