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РБК: более трети работодателей планируют повысить зарплаты сотрудникам в 2021 году

60% респондентов сервиса "Работа.ру" сообщили о надбавке на 10%
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Более трети опрошенных работодателей в России (36%) планируют повышение зарплат сотрудникам во втором полугодии 2021 года. Более половины респондентов (54%) сообщили, что уже сделали это в текущем году, сообщает в понедельник РБК со ссылкой на результаты опроса "Работа.ру".

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По данным издания, не планируют повышать зарплаты 62% опрошенных работодателей, 2% хотят их понизить.

60% опрошенных сообщили о повышении зарплат на 10%, 36% - рассказали о надбавке на 10-30%, 3% респондентов отметили повышение на 30-50%. 1% работодателей повышает зарплаты в полтора-два раза.

Еще не повысили зарплаты в этом году 43% опрошенных, 3% граждан отметили снижение зарплат.

В опросе приняли участие более 1 тыс. представителей российских компаний из всех округов, передает РБК.

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