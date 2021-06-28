Мишустин поручил обеспечить поддержку в послепродажном обслуживании экспортных товаров

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил до 23 ноября запустить механизмы, которые помогут отечественным производителям вести послепродажное обслуживание своей продукции за рубежом. Как сообщает в понедельник пресс-служба кабмина, такое поручение дано премьером по итогам его поездки на Северный Кавказ.

"По теме поддержки экспорта Минпромторгу совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) поручено до 23 ноября запустить механизмы, которые помогут российским компаниям заниматься послепродажным обслуживанием своей продукции за рубежом", - говорится в сообщении.

Им также поручено до 16 августа проработать вопрос о возмещении отечественным промышленным предприятиям части затрат, связанных с участием в выставке "Агропродмаш".