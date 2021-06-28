Мосбиржа с сентября планирует запустить торги иностранными акциями в валюте

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Московская биржа может с сентября запустить торги иностранными акциями в валюте, рассказал председатель правления торговой площадки Юрий Денисов в интервью РБК.

"Вообще на биржах принято предоставлять частным лицам возможность торговать именно в той валюте, в которой они живут. С другой стороны, есть ряд инвесторов, которые привыкли работать в долларах. Поэтому в сентябре мы планируем запустить торговлю иностранными ценными бумагами в валюте (для американских бумаг - в долларах). У нас останутся акции в рублях и появятся акции в долларах, чтобы каждому инвестору было удобно инвестировать в той валюте, в которой он привык это делать", - пояснил он.

Денисов добавил, что биржа также планирует увеличить количество иностранных бумаг, торгуемых на бирже. "Сейчас доступны 144 бумаги. Мы ежемесячно добавляем примерно по 20 новых акций. Планируем повысить темпы добавления новых инструментов, чтобы выйти на показатель около 500 бумаг до конца года. Еще около 200 бумаг добавим в начале следующего года, чтобы покрыть 99% основного интереса физических лиц", - добавил глава площадки.

Кроме того, этим летом Мосбиржа планирует начать торги фьючерсами на иностранные акции, в первую очередь китайских компаний. "По мере добавления азиатских акций будем добавлять и фьючерсы на них. Также интересно запустить фьючерс на один из ведущих азиатских индексов", - также рассказал Денисов.