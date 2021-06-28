Казахстан и Россия согласовали проект по "Гагаринскому старту"

НУР-СУЛТАН, 28 июня. /ТАСС/. Казахстан и Россия готовы к подписанию соглашения по модернизации первой стартовой площадки космодрома Байконур ("Гагаринский старт"), при этом пока сохраняется заминка со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, которые также участвуют в проекте. Об этом сообщил в понедельник министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

Проект соглашения о модернизации "Гагаринского старта" совместно готовят Казахстан, Россия и ОАЭ. Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана информировали, что общая сумма затрат по проекту составит $87 млн - по $29 млн от каждой из трех сторон. До планируемой модернизации со стартовой площадки запускалась ракета-носитель "Союз-ФГ", а далее планируется запускать ракету-носитель "Союз-2" и ее модифицированные версии.

"Для того чтобы комплекс развивался, важно работать над двумя крупными проектами, которые у нас запланированы в совместных действиях космических ведомств. Это "Байтерек" для "Союза-5" и "Гагаринский старт", который требует модернизации. Там мы работаем с арабской стороной. В целом понимание вроде есть, две стороны - казахстанская и российская - уже все документы отработали, все соглашения на стадии подписания, но там идет заминка со стороны арабских наших партнеров", - сказал Мусин в ходе заседания комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и Сенатом (верхней палатой) казахстанского парламента, которая прошла в Нур-Султане.

По словам министра, в апреле он провел переговоры со своим коллегой из ОАЭ. "Вроде понимание нашли, будем дальше двигаться", - пояснил Мусин.

Площадка №1 ("Гагаринский старт") - самая старая пусковая площадка на космодроме Байконур, с нее 12 апреля 1961 года отправился корабль "Восток" с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту.