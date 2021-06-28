Мишустин поручил выделить более 80 млн рублей на реконструкцию дорог в Беслане

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минфину внести в правительство проект решения о выделении свыше 80 млн рублей на реконструкцию дорог в Беслане. Соответствующие поручения по итогам совещания о развитии Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске опубликованы в понедельник на сайте кабмина.

"Минтрансу и Минфину поручено подготовить проект решения о выделении 80,5 млн рублей на реконструкцию улично-дорожной сети в Беслане. Минэкономразвития и Минфину следует предусмотреть 530,3 млн рублей на завершение реконструкции проспекта Ленина в Кисловодске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также Минэкономразвития и Минфин должны подготовить проект решения о выделении 21,1 млн рублей на расчистку от селей сооружений на реке Герхожан-Су (КБР), 48,2 млн рублей - на завершение строительства селелавинозащитных сооружений в районе Приэльбрусья.

За последние несколько месяцев Михаил Мишустин побывал в трех из семи регионов СКФО - в Республике Дагестан, Чеченской Республике, а также Ставропольском крае. По итогам его рабочих поездок в Пятигорске 15 июня состоялось совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа. На совещании обсуждался ряд важных вопросов, в их числе - реализация программы социально-экономического развития СКФО, ситуация с оказанием медпомощи, состояние социальной и транспортной инфраструктуры, проблемы инвестиционного климата и перспективы развития туристической отрасли. Большая часть вопросов нашла отражение в протоколе по итогам совещания, опубликованном ранее, а также в перечне поручений.