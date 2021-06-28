Польский Gaz-System начал прокладку газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря

ВАРШАВА, 28 июня. /ТАСС/. Оператор польской сети газопроводов Gaz-System начал прокладку морского участка газопровода Baltic Pipe по дну Балтийского моря. Об этом компания сообщила в понедельник на своем официальном сайте .

"27 июня Castorone - одно из морских судов, ответственных за прокладку морского участка газопровода между Польшей и Данией, - начало прокладку Baltic Pipe в Балтийском море", - информировала компания, подчеркнув, что прокладка началась в датских водах, недалеко от острова Борнхольм. "Castorone будет постепенно двигаться по трассе газопровода в северо-западном направлении", - указано в сообщении.

"До конца этого года мы планируем сварить и проложить 275 км газопровода по дну Балтийского моря, который соединит побережья Польши и Дании", - сказал глава компании Томаш Стемпень.

Baltic Pipe - проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании и Польши, а также строительство трубы, которая соединит эти две страны по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода - 10 млрд куб. м в год. Завершить строительство власти Польши рассчитывают к 1 октября 2022 года.

Gaz-System строит газопровод совместно с датским оператором транспортной системы Energinet. Датский партнер по проекту построит газокомпрессорную станцию в Эвердрупе, расширит внутреннюю систему транспортировки и подключит ее к газопроводу Europipe II, который проходит по дну Северного моря. Gaz-System отвечает за строительство морского газопровода по дну Балтийского моря, соединяющего побережья Дании и Польши, а также за развитие национальной транспортной системы.