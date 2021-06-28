ФАС изучит обоснованность стоимости ПЦР-тестов и анализов на антитела

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в медицинские организации в связи с обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты на COVID-19 и анализы на антитела к нему, изучит обоснованность их стоимости. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела от COVID-19, ФАС России ранее направила запросы в медорганизации. В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг", - говорится в сообщении.

25 июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору контролировать решение проблемы необоснованного роста цен на ПЦР-тесты и затягивания получения их результатов. Глава Роспотребнадзора обратилась к Мишустину с просьбой дать поручения ведомству и ФАС провести проверки случаев подорожания тестов на коронавирус в клиниках.