Патрушев считает, что глобальный экономический спад удастся преодолеть не скоро

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Глобальный экономический спад, произошедший из-за пандемии коронавируса, не будет быстро преодолен. Такое мнение высказал в понедельник секретарь Совбеза (СБ) Николай Патрушев, выступая по видеосвязи на консультациях с высокими представителями стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), курирующими вопросы безопасности.

"Мировое сообщество стало более разобщенным, интеграционные процессы столкнулись со значительными затруднениями, вырос протекционизм и борьба за сферы влияния. По нашим оценкам, произошедший в 2020 году глобальный экономический спад удастся преодолеть не скоро", - заявил Патрушев.

По его словам, методы спасения экономик разных стран "зачастую решают одни проблемы и тут же создают новые". Также секретарь Совбеза отметил углубление технологического разрыва между развитыми и развивающимися государствами, подчеркнув, что это создает "риск закрепления отстающих стран на обочине мирового развития".

Патрушев заключил, что эти и другие тенденции "представляют очевидный вызов национальным интересам России и государств АСЕАН", поэтому противодействовать им нужно сообща. По его мнению, хорошим инструментом для этой работы может стать новый диалоговый формат, в рамках которого сегодня проходит первая встреча в режиме видео-конференц-связи. "Убежден, что сотрудничество России и АСЕАН будет и дальше играть важную роль в сохранении международной стабильности и снижении напряженности в международных делах", - сказал секретарь СБ России.