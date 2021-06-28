Белоруссия и Казахстан подписали соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Минск и Нур-Султан подписали в понедельник соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на первого заместителя министра иностранных дел Белоруссии Александра Гурьянова.

Соглашение было подписано по итогам переговоров в Нур-Султане премьер-министра Белоруссии Романа Головченко и его казахстанского коллеги Аскара Мамина. "Подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов", - сказал Гурьянов. По его словам, в ближайшее время на уровне хозяйствующих субъектов двух стран будут обсуждаться конкретные объемы и сроки поставок нефти.

26 июня на Национальном правовом портале было опубликовано постановление Совета министров Белоруссии, согласно которому Гурьянову были предоставлены полномочия на проведение переговоров между правительствами по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Белоруссию, а также на его подписание.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне разногласий с Россией по условиям поставок нефти в республику поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок, в частности, своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном относительно проекта соглашения по поставкам нефти. В феврале 2020 года белорусский концерн "Белнефтехим" провел в Казахстане переговоры о поставках нефти с компаниями KPO, NCOC, TOTAL, "Тенгизшевройл", которые потенциально могут поставлять нефть в Белоруссию. В Минске отмечали, что заинтересованы в беспошлинных поставках нефти, что позволит максимально приблизить ее к стоимости российского сырья. В ноябре 2020 года правительство Казахстана вынесло подготовленный проект соглашения с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов на общественное обсуждение.