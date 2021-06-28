Цена литра бензина Аи-92 за неделю выросла на три копейки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 21 по 25 июня 2021 года увеличились на 3 копейки по сравнению с предыдущей неделей и составили 45,62 рубля за литр. Цены на бензин Аи-95 выросли на 3 копейки и составили 49,07 рубля за литр. Цена на дизельное топливо увеличилась на 5 копеек, до 49,95 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 более всего подорожал в Дальневосточном федеральном округе - на 23 копейки, до 50,79 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 54 549 руб. за тонну, что на 79 рублей ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 185 рублей - до 54 703 рублей за тонну.

По данным Thomson Reuters Kortes, бензин Аи-95 более всего подорожал в Дальневосточном федеральном округе - на 25 копеек, до 52,49 рубля за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 57 068 рублей за тонну, что на 242 рубля ниже, чем неделей ранее. Средние оптовые цены снизились на 254 рубля - до 56 833 рублей за тонну.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период выросла на 532 рубля и составила 57 387 рублей за тонну.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма сдерживания цен на нефтепродукты - демпфера. Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких, наоборот, должны платить государству сверхприбыли.