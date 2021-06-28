ЦБ на июльском заседании может рассмотреть повышение ключевой ставки

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ на июльском заседании может рассмотреть повышение ключевой ставки на 0,25 - 1 п.п. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Bloomberg.
"Мы считаем, что этот шаг зависит от данных. Мы рассмотрим очень детально имеющуюся информацию и обновим наш прогноз в ходе июльского заседания. А также мы примем решение по этому шагу. Я думаю, мы рассмотрим от 25 базисных пунктов до 1 п.п. повышения", - сказала она, отвечая на вопрос о вероятности повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров регулятора.
В настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 5,5% годовых.