{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Набиуллина заверила, что доллар останется частью российских валютных резервов

Доллар останется частью российских валютных резервов - Набиуллина.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Google грозит еще до 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенную информацию
Читать полностью