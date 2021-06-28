Власти Новосибирской области заявили, что в трети населенных пунктов региона нет магазинов

НОВОСИБИРСК, 28 июня. /ТАСС/. Почти треть населенных пунктов в Новосибирской области, где проживают около 13 тыс. человек, не имеют стационарных объектов торговли. Это связано с дорогой логистикой и износом автопарка, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Фиксируется тенденция к снижению количества торговых объектов в отдаленных и малочисленных населенных пунктах. По информации представителей бизнеса, в сельской торговле наблюдается ряд факторов, которые влияют на розничный товарооборот и рентабельность работы магазинов: отсутствие кадров, дорогая логистика и доставка товаров, износ автопарка, отток жителей в районные центры и в города. <...> В Новосибирской области 1419 населенных пункта, и в 333 из них отсутствуют стационарные объекты торговли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что основным способом обеспечения жителей товарами остается доставка через почтальонов, через сельсоветы и наиболее приемлемый вариант - торговля с использованием автолавок. "В этом году в планах - выделение субсидий на 21 млн рублей. Это позволит сохранить действующую торговлю в отдаленных селах", - сказали в пресс-службе.