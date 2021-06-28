Google грозит еще до 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Компании Google грозит еще до 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступили три протокола в отношении Google, составленные по ч. 2 13.41 КоАП РФ ("Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ")", - сказали в суде, добавив что за это нарушение предусмотрен штраф до 4 млн рублей по каждому протоколу.

Ранее в 422-м мировом судебном участке Москвы сообщили, что Telegram грозит еще до 12 млн руб. штрафа за отказ удалить запрещенную информацию. Также Twitter и Facebook грозят еще до 8 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент