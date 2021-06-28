Мишустин: кабмин работает над проактивным механизмом назначения пенсии по старости

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ работает над проактивным механизмом назначения пенсии по старости и социальных доплат к ней, чтобы представители старшего поколения могли получить ее без "хождения по инстанциям и заполнения бумаг". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Правительство в рамках второго этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения подготовило план мероприятий по ее реализации на ближайшие четыре года", - сказал он.

Как пояснил глава кабмина, документ расширяет перечень мер, которые "направлены на введение более современных видов социального обслуживания с учетом уже накопленного опыта и апробированных в регионах практик". "Среди первоочередных целей - применение проактивного механизма назначения и выплаты пенсий, а также социальных доплат к ним, чтобы люди старшего возраста не беспокоились и не тратили время на хождение по инстанциям, заполнение бумаг, подачу заявлений", - добавил Мишустин.

Кроме того, отметил премьер, необходимо обеспечить возможность переобучения для пенсионеров, которые хотят работать. "Будет организован мониторинг за тем, как соблюдаются права сотрудников предпенсионного и пенсионного возрастов", - указал он.

Система долговременного ухода

Российские власти также продолжат работать над созданием более удобной системы долговременного ухода во всех ее видах - "от пребывания в социальных организациях, в которых должны быть обеспечены условия квартирного типа, до возможности получить необходимую помощь и услуги на дому". Причем, как заметил Мишустин, строить новые объекты социальной инфраструктуры планируется с применением механизмов государственно-частного партнерства.

"Предусмотрели меры и по повышению качества медицинской помощи. Будет организовано дополнительное обучение врачей и медперсонала для работы с пациентами старшего возраста", - сказал он.

Большое значение, продолжил премьер, имеет и продуманная система досуга, возможность заниматься физкультурой поблизости от места проживания, доступ к культурной жизни. "Все это - важные составляющие активного долголетия. Для создания более комфортной и одновременно насыщенной жизни людей так называемого серебряного возраста", - резюмировал он.

Как отметил глава кабмина, люди старшего возраста - родители, бабушки и дедушки - нуждаются не только в уходе и заботе: многие из них, пусть и с некоторыми ограничениями, могут и хотят вести активный образ жизни, в том числе работать, осваивать новые навыки, заниматься лечебной физкультурой, ходить на концерты и в музеи. "Недавно в Дмитрове мы посетили стационар, где проживают люди старшего поколения. Знаете, не в каждой студенческой аудитории увидишь таких энергичных, душевных людей, готовых не только общаться, но и щедро делиться теплом и вниманием", - рассказал Мишустин.