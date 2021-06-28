Twitter и Facebook грозят еще до 8 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Компаниям Twitter и Facebook грозят штрафы до 8 млн рублей каждой за отказ удалить запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступили по два протокола в отношении Twitter и Facebook, составленные по ч. 2 13.41 КоАП РФ ("Неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ")", - сказали в суде. Подобное нарушение предусматривает штраф до 4 млн рублей по каждому протоколу.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. По решению суда Facebook был оштрафован на 26 млн рублей, Telegram - на 10 млн, а Google - на 9,5 млн рублей. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. По данным Роскомнадзора, в соцсетях было выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов с призывами к участию в незаконных акциях.

Ранее в 422-м мировом судебном участке Москвы сообщили, что Google грозит еще до 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенную информацию. Также Telegram грозит еще до 12 млн руб. штрафа за отказ удалить запрещенную информацию.