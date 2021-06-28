Производители средств реабилитации в РФ будут получать до 50 млн рублей на новую продукцию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Производители технических средств реабилитации смогут получать субсидии в размере до 50 млн рублей на создание новой продукции для людей с ограничениями по здоровью. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями.

"Правительство утвердило правила предоставления субсидий таким предприятиям. Пройдя конкурсный отбор, они смогут получить до 50 млн рублей на комплексные проекты по разработке, испытанию и выпуску новой продукции для людей с ограничениями по здоровью", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поручил поддержать производителей технических средств реабилитации. Речь идет в том числе о компаниях, которые создают программное обеспечение, медицинские тренажеры, оборудование для доступной среды.

"В нашей стране более 1,5 млн инвалидов, которым в повседневной жизни необходимы различные протезы, слуховые аппараты, коляски и многое другое. Такой продукции в России производится недостаточно, хотя спрос есть", - констатировал премьер.

Теперь производители смогут направить субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, аренду оборудования, выплату заработных плат. Финансирование будет выделяться на срок до трех лет. "Самое главное - компании обязательно должны привлекать к тестированию продукции тех, для кого они работают - самих инвалидов, учитывать их мнение", - подчеркнул Мишустин.

"Такая помощь бизнесу позволит расширить производство и сделать более доступными современные технические средства реабилитации в нашей стране", - заключил он.