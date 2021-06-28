Объем использованного Хайнанем за январь-май иностранного капитала вырос на 527%

ХАЙКОУ /Китай/, 28 июня. /ТАСС/. Общий объем фактически использованного иностранного капитала в южной китайской провинции Хайнань за январь-май вырос на 527% в годовом выражении и составил $798 млн. Такие данные провинциального Управления коммерции публикует местный информационный ресурс " Наньхайван ".

За указанный период, уточнили в ведомстве, зафиксирован значительный прирост на Хайнане и числа новых предприятий с иностранным капиталом. С января по май в провинции было создано 740 таких предприятий с капиталовложениями из более чем 80 стран и регионов мира. Этот показатель в годовом выражении вырос на 393,42%. Больше всего новых предприятий в строящемся свободном торговом порту на Хайнане было создано с участием капиталовложений из Гонконга, острова Тайвань и Канады.

Власти Хайнаня в этом году продолжили принимать меры по улучшению бизнес-среды с целью привлечения в свободный торговый порт на острове иностранных инвестиций и проектов по таким направлениям, как умное производство, логистика, торговля и финансы, медицина, туризм и сельское хозяйство.

Опубликованная в июне 2020 года программа строительства на Хайнане свободного торгового порта предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.