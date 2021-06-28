Песков: решений компенсировать простой предприятий во время нерабочих дней не принималось

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений об оплате простоя предприятий из бюджета в случае локдауна или внеплановых нерабочих дней не принималось.

Ранее с такой идеей выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"На этот счет никаких решений не было, не принималось", - сказал представитель Кремля в понедельник журналистам.

Он напомнил, что в плане мер по борьбе с коронавирусом, в том числе и объявления режима нерабочих дней и локдауна, страна идет по пути реализации чрезвычайных полномочий глав субъектов РФ, "потому что в разных регионах динамика разнонаправленная". "Более эффективно принимать решение в каждом отдельно взятом регионе", - пояснил Песков.

Инициатива Титова

В спецдокладе "МСП/Постковид", который бизнес-омбудсмен представит президенту в рамках своего ежегодного доклада, предлагается ряд срочных мер поддержки предприятий, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Например, речь идет о введении компенсации малому и среднему предпринимательству за сдачу "тестов на антитела и тестов ПЦР", расширении работ мобильных пунктов вакцинации на предприятиях. Кроме того, предлагается продлить компенсационные меры на приобретение средств индивидуальной защиты. "Если объявлен локдаун, каникулы, длинные выходные, то оплата простоя сотрудников - за счет государства, 100% - напрямую, минуя работодателя", - говорится в докладе.