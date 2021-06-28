Telegram грозит еще до 12 млн руб. штрафа за отказ удалить запрещенную информацию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Компании Telegram грозит штраф на 12 млн рублей за отказ удалить по требованию Роскомнадзора запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступили три протокола в отношении Telegram, составленные по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ)", - сказали в суде, добавив, что за это нарушение предусмотрен штраф до 4 млн рублей по каждому протоколу.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. По решению суда Facebook был оштрафован на 26 млн рублей, Telegram - на 10 млн, а Google - на 9,5 млн рублей. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. По данным Роскомнадзора, в соцсетях было выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов с призывами к участию в незаконных акциях.

Ранее в 422-м мировом судебном участке Москвы сообщили, что Twitter и Facebook грозят еще до 8 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенный контент. Также Google грозит еще до 12 млн рублей штрафа за отказ удалить запрещенную информацию.