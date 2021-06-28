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Пандемия COVID-19
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Песков заявил, что малый бизнес работает в свободном режиме, хотя и с ограничениями

Никакого локдауна нет, подчеркнул пресс-секретарь президента

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Малое и среднее предпринимательство в России вынуждено функционировать в условиях ковидных ограничений, тем не менее работа идет в свободном режиме, локдауна нет. Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Хорошо известно, что, к сожалению, пандемия ухудшила положение малого и среднего бизнеса. Но государство вовремя протянуло руку помощи", - отметил представитель Кремля, напомнив о ранее принятых мерах поддержки.

"Сейчас малое и среднее предпринимательство работает фактически везде в свободном режиме. Конечно, не без проблем. Пандемия накладывает отпечаток. Но все-таки никаких локдаунов - мы видим, их нет", - заключил Песков.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичМалый и средний бизнесПандемия COVID-19
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