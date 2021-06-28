Количество рейсов из Ростова-на-Дону в Армению увеличится до 10 в неделю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июня. /ТАСС/. Частота перелетов из Ростова-на-Дону в города Армении увеличится в июле до 10 раз в неделю, сообщили журналистам в пресс-службе ростовского аэропорта Платов.

Ранее рейсы из Ростова-на-Дону в Армению выполнялись с частотой семь раз в неделю.

"Авиакомпания "Аэрофлот" с 26 июня приступила к выполнению программы регулярных рейсов в Ереван по четвергам и субботам на самолетах Airbus А320 <...> Авиакомпания S7 также запланировала программу регулярных рейсов из Платова в Ереван со 2 июля на воздушных судах Airbus А320 по пятницам <...> Таким образом, в июле частота перелетов в города Армении увеличится до 10 раз в неделю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кроме Еревана, из Ростова-на-Дону также направляются самолеты в Гюмри. Рейсы выполняет авиакомпания "Азимут".

