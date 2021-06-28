МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минсельхоз не ожидает существенного повышения оптовых цен на хлебобулочную продукцию в России. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Цены производителей на хлебобулочную продукцию находятся на стабильном уровне, и Минсельхоз не ожидает их существенного повышения в дальнейшем", - отмечается в сообщении.

По мнению Минсельхоза, этому в том числе будут способствовать дополнительные меры господдержки производителей хлебобулочных изделий и муки, а также действующие механизмы стабилизации стоимости зерновых.

В министерстве также сообщили о том, что подготовленная Федеральным государственным автономным научным учреждением "Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности" (ФГАНУ НИИХП) первая редакция проекта межгосударственного стандарта для предприятий хлебопекарной отрасли будет рассмотрена Минсельхозом России при поступлении в установленном порядке.

"Министерство считает целесообразным провести всестороннее обсуждение проекта, в том числе с участием представителей отрасли, а также рассмотреть необходимость соответствующей корректировки налогового законодательства при необходимости", - говорится в сообщении.