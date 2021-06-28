Хабаровскому краю выделили из резервного фонда 159 млн рублей на тушение природных пожаров

ХАБАРОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Хабаровскому краю из резервного фонда 159 млн рублей на тушение природных пожаров, говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Врио губернатора края Михаил Дегтярев раннее обратился к федеральным властям с просьбой оказать дополнительную поддержку региону в связи с неблагоприятным прогнозом по пожароопасной обстановке. Помощь региону предоставили по распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Обычно регион тушит природные пожары на собственные деньги, а по итогам года подает эти суммы к возмещению из федерального бюджета. В этом году, учитывая риски, было решено попросить финансирование заранее. Теперь эти средства будут направлены как на тушение пожаров, так и на организацию авиамониторинга. Именно раннее обнаружение очагов позволяет быстро локализовать и ликвидировать возгорания", - приводятся в сообщении слова руководителя краевого комитета лесного хозяйства Вадима Сабурова.

Пожароопасный сезон в этом году в крае начался 11 марта, на 12 дней раньше, чем в прошлом году - в регионе выпало мало снега, и он рано сошел. Пожарная опасность в Хабаровском крае может усугубиться из-за накопившегося в лесах несгоревшего ранее сухого материала. Как сообщали ранее журналистам в комитете лесного хозяйства правительства Хабаровского края, на территории идет накопление пирогенной массы. Пики горимости, которые наблюдаются в крае с периодичностью раз в 22 года, могут прийтись и на этот год.

С начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зарегистрировано 220 лесных пожаров на общей площади 64,5 тыс. га. В сравнении с прошлым годом число возгораний существенно снизилось, а их площадь сократилась в три раза. Этого в том числе удалось добиться за счет усиления работы по мониторингу обстановки. Выделенные средства позволят продолжить эти мероприятия.

В настоящее время на территории 14 районов края действует особый противопожарный режим. Семь очагов зарегистрированы на севере региона - в Охотском и Аяно-Майском районах. Опасности они не представляют, так как расположены в труднодоступной местности, но за пожарами ведется спутниковое наблюдение. В случае возникновения угрозы для населенных пунктов будут оперативно приняты меры по тушению пожаров.