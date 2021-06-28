Гендиректор Burberry покинет свой пост к концу года

ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Генеральный директор британского производителя одежды и аксессуаров класса люкс Burberry Марко Гоббетти уведомил совет директоров о намерении покинуть свой пост и уйти из компании в конце 2021 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Burberry.

"Марко [Гоббетти], который руководил преобразованием бренда и бизнеса Burberry, уйдет в отставку после почти пяти лет работы в компании, чтобы воспользоваться еще одной возможностью, которая позволит ему вернуться в Италию и стать ближе к своей семье", - отмечается в сообщении. При этом уточняется, что Гоббетти планирует перейти в другую компанию, специализирующуюся на изготовлении одежды, обуви и других изделий класса люкс, - итальянскую фирму Salvatore Ferragamo.

Тем не менее в Burberry выразили надежду, что действующий глава фирмы продолжит работать в компании до конца календарного года для обеспечения постепенной передачи дел новому руководителю.

"Для меня было большой честью находиться на посту генерального директора Burberry и руководить такой чрезвычайно талантливой командой. После того, как Burberry получила новый импульс [для развития] и твердо встала на путь уверенного роста, я чувствую, что сейчас подходящее время для меня уйти в отставку", - подчеркнул Гоббетти. "Я полностью готов поддержать коллег в переходный период, и я абсолютно уверен, что творческий подход и основные ценности, на которых стоит Burberry, будут и впредь способствовать успеху компании в будущем", - заключил он.

В Burberry уточнили, что в ближайшее время приступят к поиску преемника Гоббетти.