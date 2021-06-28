Мантуров: пошлины на металлы не отменяют прямые контракты со скидками гособъектам

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 июня. /ТАСС/. Введение экспортных пошлин на продукцию металлургии не отменяет договоренностей по прямым контрактам со скидками для госстроек и гособоронаказа, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Введенные пошлины не отменяют договоренностей, которые мы достигли со всеми остальными производителями металлургической продукции", - сказал министр.

"Они очень ответственно подошли, это касается и гособоронзаказа, и, как вы сказали, в первую очередь бюджетных социальных строек. Это касается и "Магнитки", и "Северстали", НЛМК, "Мечел", "Евраз" - все основные производители, которые на сегодняшний день готовы реализовывать эти прямые контракты, которые мы прорабатывали с предприятиями ОПК и с Минстроем по их заявкам по бюджетным стройкам", - отметил Мантуров.