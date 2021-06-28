Более 6 тыс. заявок поступило от рестораторов Москвы на работу в режиме COVID-free

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти получили от рестораторов Москвы более 6 тыс. заявок на работу заведений в "бесковидном" режиме, сообщил в понедельник первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"На сегодняшний день <...> более 6 тыс. заявок поступило от рестораторов на работу именно на этот формат", - сказал Немерюк на пресс-конференции в ТАСС.

Он добавил, что, в среднем, фиксируется около 300 обращений в час о том, что заведения будут работать не только на доставку или навынос, но и с применением системы QR-кодов.

Ранее Немерюк сообщил ТАСС, что для старта работы в режиме COVID-free предпринимателям необходимо заявить о своем намерении на портале i.moscow, после чего они организовывают проход посетителей исключительно по QR-кодам, которые подтверждают их вакцинацию или факт болезни за последние полгода либо сдачу ПЦР в одной из сертифицированных для учета в ЕМИАС лабораторий. Выполнив эти требования, заведение общепита может работать днем и ночью, расставлять столы ближе, чем на 1,5 м друг от друга, а посетителям в таких заведениях можно не носить маски и перчатки, передвигаясь по залу. Официанты, хостес, бармены и другие сотрудники, находящиеся в зале с посетителями, продолжат носить перчатки и маски.

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, значится в указе мэра столицы.