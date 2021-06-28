Минпромторг заявил, что запасов доз вакцин от COVID-19, тестов и СИЗ в России достаточно

"По нашим оценкам, с чем точно в стране нет проблем с точки зрения производства - это тесты. В целом у нас в России зарегистрировано свыше 70 тест-систем, мощность производства - порядка 800 тыс. в сутки. Этого хватает, чтобы удовлетворить любой спрос. Существует сейчас ажиотажный спрос, связанный с особым режимом вакцинирования в отдельных регионах, с появлением новых штаммов", - сказал Осьмаков. "Если говорить о любой фактически антиковидной номенклатуре, которая пользуется особым спросом, то в целом по стране баланс производства удовлетворительный. В целом по стране что вакцин, что тест-систем, что СИЗ - этого всего по запасам хватает на всю страну", - добавил он.

По словам Осьмакова, Минпромторг и Минздрав совместно проводят работу по решению проблем регионов по мере поступления заявок на допоставки вакцин в связи с многократным ростом темпов вакцинации. "Мы очень тесно работаем с коллегами из Минздрава, "Нацимбио". Все эти проблемы на самом деле решаются. Все эти приостановки скорее механизм воздействия региональных властей на федеральный центр, чтобы быстрее происходило движение с поставками вакцин", - отметил он. "Чтобы быть готовым к ажиотажному спросу надо держать стоки в десятикратном объеме на случай войны. Это невозможно. Ни одна экономика, ни один бизнес, ни одно производство это не выдержит. Надо иметь минимально необходимые стоки, быстро реагировать на запросы регионов и граждан, уметь быстро наращивать объемы производства", - заключил Осьмаков.

Ранее стало известно о том, что ряд частных лабораторий "Инвитро" приостанавливает проведение тестов на количественные антитела на 7-10 дней в связи с дефицитом реагентов. В конце прошлой недели в ряде регионов был зафиксирован дефицит вакцины от COVID-19. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом выражал уверенность, что в ближайшие дни дефицит вакцины от коронавируса в регионах будет компенсирован.