Буйволов впервые завезут на Ставрополье осенью 2021 года

СТАВРОПОЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Инвестор планирует завезти поголовье на первую в Ставропольском крае буйволиную ферму в сентябре 2021 года. Планируется, что на предприятии будут содержать порядка 500 буйволов, сообщил журналистам в понедельник и. о. министра сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"Проект реализуется, решены вопросы по земле, проект стартовал, планируем, что в конце сентября поголовье будет находиться уже на новой ферме. Мы планируем выйти на общее поголовье 500 голов. Это единственная ферма в стране по производству мяса буйволов и последующих продуктов переработки, таких проектов на сегодняшний день нет", - сказал он.

Проект будет направлен и на развитие туристического потенциала территории. "[Производство] будет связано и с экотуризмом, в принципе с туризмом. Будем видеть, как животное доится, содержится, как идет производство сыров, масла и так далее", - пояснил Ситников.

Буйволиная ферма создается в Александровском округе Ставрополья. Предприятие будет производить более 705 тыс. тонн молока в год. На ферме планируется выпускать сыр, молоко, сливки, масло, мацони, моцареллу.