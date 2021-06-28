В "Яндекс.Такси" объяснили рост цен на поездки из-за непогоды в Москве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. В "Яндекс.Такси" объяснили, что на стоимость поездки из-за непогоды в Москве повлиял высокий спрос, а также сложная дорожная обстановка. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы агрегатора Алексей Бирюков.

"В Москве идет и пока не заканчивается сильный ливень. Из-за этого таксисты, которые вышли в такую погоду на линию, выполняют заказы существенно дольше обычного. Стоимость поездки складывается из расстояния по маршруту и времени в пути, то есть длительность поездки значительно влияет на ее итоговую стоимость. Поэтому, несмотря на то, что стоимость 1 км и 1 минуты мы не меняли, из-за ливня и низкой средней скорости в городе стоимость поездок во время ливня выше, чем в такой же день в хорошую погоду. Кроме того, на цену влияет и спрос на такси: сейчас он значительно выше, чем накануне. Очень многие люди просто не хотят мокнуть на улице и едут "от двери до двери" на такси", - отметил он.

"Вместе с таксопарками-партнерами мы сейчас стараемся привлечь на линию как можно больше водителей", - добавил Бирюков.