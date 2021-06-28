Корпорация МСП и власти Тульской области договорились развивать малый и средний бизнес

ТАСС, 28 июня. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) подписала с правительством Тульской области соглашение о развитии малого и среднего предпринимательства, которое предусматривает расширение сотрудничества по поддержке МСП и самозанятых, развитие новых направлений поддержки бизнеса. Об этом в понедельник сообщила корпорация.

Соглашение подписали генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По словам Исаевича, предприниматели и регионы - главные бенефициары в новой стратегии КМСП. Корпорация ставит задачу увеличить охват предпринимателей мерами поддержки.

"Наша задача, чтобы как можно большее число предпринимателей получили нашу помощь. Это касается как финансовых, так и нефинансовых мер. К существующей финансовой и гарантийной поддержке мы добавим новые альтернативные механизмы: краудфинансирование и факторинг. Продолжится работа и по расширению рынков сбыта в рамках обеспечения доступа к закупкам крупнейших заказчиков, встраиванию в производственные цепочки, а также вхождению в сети ретейлеров и попаданию к ним на полки", - приводится в сообщении комментарий Исаевича.

По его словам, новым направлением станет выявление экспортного потенциала и выращивание малых и средних компаний до готовности выхода на внешние рынки. Исаевич отметил, что сейчас КМСП работает над новым "зонтичным механизмом" обеспечения кредитов предпринимателей, у которых нет достаточного залогового обеспечения.

"Он позволит банкам самостоятельно предоставлять поручительство корпорации в соответствии с утвержденными параметрами и условиями. Это сократит срок получения кредита в два раза", - сказал Исаевич.

Как отметил Дюмин, в регионе сейчас формируют новую программу социального-экономического развития до 2026 года. Значимую роль в ней играет развитие МСП. Поддержка самозанятых, производственных и ИТ-компаний, расширение образовательных программ, цифровизация услуг станут одними из определяющих направлений развития бизнеса в среднесрочной перспективе. Эти задачи планируется решать в тесном сотрудничестве с КМСП.

Соглашение предусматривает, в частности, внедрение новых финансовых инструментов, обеспечивающих доступ к финансовым ресурсам на льготных условиях, включая краудинвестинг и факторинг, развитие линейки продуктовых решений участников Национальной гарантийной системы в приоритетных сферах и целевых сегментах. Документ также направлен на цифровизацию инструментов поддержки МСП, повышение эффективности деятельности и развитие инфраструктуры поддержки, профилактику нарушений прав бизнеса. В рамках соглашения планируется расширить охват предпринимателей и самозанятых граждан мерами поддержки.