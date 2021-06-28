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Пандемия COVID-19

Свердловские власти направили 6,7 млрд рублей на устранение последствий пандемии

Резерв на эти цели в 2020 году составил 7,6 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области выделили на профилактику последствий пандемии коронавируса и их устранение более 6,7 млрд рублей из заложенного в 2020 году на эти цели резерва в объеме 7,6 млрд рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона, отвечая на запрос ТАСС.

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В соответствии с федеральным законодательством и решениями правительства области, в 2020 году за счет оптимизации отдельных направлений расходов областного бюджета зарезервированы средства на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели.

"Уточненный объем данного финансового резерва составил 7 625 787,4 тыс. рублей. На основании решений правительства Свердловской области в 2020 году на финансовое обеспечение вышеуказанных мероприятий за счет зарезервированных средств выделены бюджетные ассигнования в сумме 6 736 172,2 тыс. рублей", - говорится в ответе на запрос.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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