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РЖД запустит прямое сообщение между Элистой и Анапой этим летом

Стоимость билетов составит от 1,3 тыс. рублей в плацкарте и 3,3 тыс. рублей в купе

ЭЛИСТА, 28 июня. /ТАСС/. Прямое сообщение между Элистой и Анапой запустит РЖД этим летом. Группа беспересадочных поездов будет курсировать в июле и августе, сообщается в Telegram-канале РЖД в понедельник.

"Калмыкия получит прямое железнодорожное сообщение с Черноморским побережьем этим летом. В июле и августе между Элистой и Анапой будет курсировать группа беспересадочных вагонов", - говорится в сообщении.

Стоимость билетов составит от 1,3 тыс. рублей в плацкарте и 3,3 тыс. рублей в купе. Отмечается, что подвижной состав оснащен кондиционерами, также разрешен провоз животных.
 

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