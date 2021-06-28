Saudi Aramco не ожидает масштабных инвестиций в "голубой" водород до 2030 года

ТАСС, 28 июня. Широкомасштабное производство "голубого" водорода вряд ли начнется в этом десятилетии и, скорее всего, будет реализовано по операционной модели сектора СПГ, считает технический директор Saudi Aramco Ахмад Аль-Ховайтер. Об этом сообщила в понедельник газета Arab News.

"Я бы сказал, что масштабирование [водородной энергетики] произойдет не раньше 2030 года. Это очень похоже на отрасль сжиженного природного газа, где сначала заключается off-take договор (соглашение о продаже или покупке товара, который еще не произведен - прим. ТАСС), а затем осуществляются капитальные вложения и необходимые преобразования. С того момента, как вы получите четкие коммерческие соглашения о масштабах реализации, вы можете говорить о пяти-шестилетнем цикле капиталовложений для инвестирования в производство. Вот почему я сказал, что мы не увидим широкомасштабных вложений до 2030 года" - сказал Аль-Ховайтер. Он добавил, что увидеть такие инвестиции можно, "когда появится спрос на "голубой" аммиак и другие низкоуглеродные виды водорода".

Согласно дорожной карте Международного энергетического агентства (МЭА) для достижения нулевых выбросов к 2050 году потребуется около 520 млн тонн "зеленого" и "синего" водорода в год, что является огромным скачком по сравнению с текущими объемами производства. По данным МЭА, в 2020 году было произведено около 90 млн тонн водорода в основном из ископаемого топлива.

Энергетический переход на Ближнем Востоке

Как информирует Arab News, в регионе Ближнего Востока планируется ряд крупномасштабных проектов по производству водорода. Так, Египет инвестирует до $4 млрд в проект по производству водорода путем электролиза с использованием возобновляемых источников энергии. Оман представил план по строительству в ближайшие 27 лет крупнейшего в мире завода по производству экологически чистого водорода. В мае в Дубае была запущена первая в регионе промышленная установка по производству "зеленого" водорода, работающая на солнечной энергии. В том же месяце власти эмирата Абу-Даби объявилb о планах строительства завода стоимостью $1 млрд, способного производить 200 тыс. тонн "зеленого" аммиака из 40 тыс. тонн "зеленого" водорода.

В июле прошлого года Саудовская Аравия обнародовала планы по строительству завода по производству экологически чистого водорода, работающего на ветряной и солнечной энергии мощностью 4 гигаватт, что на тот момент было крупнейшим в мире проектом в этой области. Завод стоимостью $5 млрд, способный производить 650 тонн "зеленого" водорода в день, будет построен компаниями Air Products, ACWA Power и NEOM.

Виды водородного топлива

Классификация водорода зависит от источника энергии, который был использован для его создания, при этом главным критерием является экологичность, обозначаемая для простоты цветом. "Зеленый" водород является наиболее чистой формой водорода, так как получают его с помощью электролиза, а электричество поступает от возобновляемых источников энергии. "Серый" водород представляет наиболее распространенную форму водорода, он производится из ископаемого топлива и широко используется в промышленности. "Голубым" водородом называют водород, производимый исключительно из природного газа, который имеет более низкие выбросы углерода, чем большинство ископаемых видов топлива. Также выделяют "желтый" (оранжевый) водород, "бирюзовый" и "коричневый" (бурый).

"Голубой" аммиак рассматривается как еще один вариант экологичного источника энергии. Аммиак - это химическое соединение, которое содержит три молекулы водорода и одну молекулу азота, и, как водород, он не выделяет углекислый газ при сжигании на тепловой электростанции. Сам "голубой" аммиак можно использовать в качестве сырья для экологически чистого водорода. "Голубой" аммиак производится с использованием природного газа (а в некоторых случаях и угля), но по-прежнему считается более "зеленой" формой производства энергии. В сентябре 2020 года Saudi Aramco, в партнерстве с Институтом экономики энергетики Японии (IEEJ) и компанией SABIC, произвела и осуществила отгрузку первой партии "голубого" аммиака в Японию.