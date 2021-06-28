Отельеры Сочи ожидают масштабную отмену броней из-за новых ограничений по коронавирусу

СОЧИ, 28 июня. /ТАСС/. Отельеры Сочи фиксируют случаи отмены броней на заселение туристов после объявления о новых ограничениях на фоне пандемии коронавируса, а также ожидают значительный рост числа отмены бронирований. Об этом сообщила президент Ассоциации отельеров и рестораторов города Сочи Анна Нетягина в ходе пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

С 1 августа отели и гостиницы Краснодарского края смогут принимать только тех гостей, у кого есть сертификат о вакцинации от коронавируса.

"Уже есть отмены броней и это только начало этой волны", - сказала Нетягина, добавив, что "новые брони "встали" у туроператоров".

По ее словам, новые требования оказались для бизнеса неожиданными. Нетягина считает, что срок в один месяц, который отведен гостям на вакцинацию, чрезвычайно мал.

Она подчеркнула, что отели и гостиницы могут потерять "очень большое число гостей", а отельеры - выручку. По ее словам, порядка 20% прибыли отельеры зарабатывают именно в августе.

О ситуации

В Краснодарском крае с 1 июля принимать гостей в отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Вместе с тем, Ассоциация туроператоров России сообщила о том, что продажи туров в Краснодарский край упали в 2-3 раза на фоне новых ограничений. Эксперты ожидают аннулирование больше половины броней, если позиция региональных властей не изменится.