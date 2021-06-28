"Норникель" может получить налоговые льготы на инвестпроекты в Красноярском крае

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. ГМК "Норникель" может к сентябрю получить статус участника региональных инвестиционных проектов Красноярского края, что позволит компании получать льготы по налогу на прибыль, реализуя инвестпроекты на территории региона. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава края Александр Усс.

"В следующем месяце, речь идет об июле, будут внесены изменения в законы о региональных инвестиционных проектах, после чего статус участника так называемых РИП [региональных инвестиционных проектах] получат компании, к числу которых принадлежит и компания "Норильский никель". Если депутатами будет поддержана эта инициатива, после решения нашего правительства статус такого участника компания получит уже до сентября этого года", - сказал он.

В конце 2020 года в крае приняли закон, который позволяет компаниям-участницам региональных инвестиционных проектов, реализуемых в Красноярском крае, получать льготы по налогу на прибыль.

Согласно проекту закона, который был опубликован на сайте правительства региона в июне, к числу компаний, которые могут участвовать в региональных инвестиционных проектах, предлагается отнести предприятия по добыче руд "прочих цветных металлов".